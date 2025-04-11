"Итоги переговоров в Стамбуле надо подкрепить результатом"

Турецкий дипломатический источник полагает, что итоговые сведения, озвученные после переговоров России и США в Стамбуле, показали наличие политической воли у сторон. Следует подкрепить их результатами.

"Конечно же, будет очень хорошо, когда эти переговоры принесут конкретные результаты", - заявил источник РИА Новости.

Переговоры проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва и Вашингтон по итогам переговоров обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств. Достигнута договоренность по осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

Кроме того, Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы ранее американскими властями. Там отметили, что представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания. Также речь шла о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.