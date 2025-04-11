11 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

А потом? До 2028 года самозанятых не заставят платить страховые взносы

Самозанятых пока что не будут заставлять платить страховые взносы. Такой порядок сохранится до 2028 года, заявила "Газете.ру" член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что у властей с самозанятыми действует негласный договор не менять правила до 2028 года. Что будет потом и планируют ли власти их изменить, продлив действие специального налогового режима для самозанятых на новых условиях, депутат не сказала.

В данный момент самозанятые могут платить страховые взносы для будущей пенсии добровольно, но желающих почти нет. Из 12 миллионов самозанятных страховые взносы платят лишь 52 тысячи.

Недавно глава Минтруда Антон Котяков упрекнул самозанятых в том, что они не участвуют в программе добровольного пенсионного страхования. То есть они будут получать социальную пенсию, не делая никаких взносов. А все должны будут платить им социальную пенсию. Это проблема для государства, считает он. Бессараб также ожидает большого роста количества получателей социальных пенсий в ближайшие 15-20 лет за счет самозанятых.

Напомним, если требования по стажу и пенсионным баллам не выполнены, то гражданин будет получать только социальную пенсию и станет получать ее на пять лет позже. В последние месяцы "проблема самозанятых" поднимается властями все чаще.

Теги: самозанятые, страховые взносы


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