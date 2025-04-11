Губернатор Хоценко проконтролировал капремонт поликлиники Москаленской ЦРБ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал ход капительного ремонта поликлиники Москаленской ЦРБ. На сегодня работы завершены на 90%. Открытия поликлиники после ремонта ожидают 26 392 человека, которые получают здесь медицинскую помощь.

Хоценко отметил, что медучреждение обновляют благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, вошедшей в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Работы начались в апреле 2024 года. Первый этап ремонтных работ был завершен в июле прошлого года. В августе 2024 года начался второй этап. Отделочные работы на втором этаже выполнены на 90%, на первом этаже на 35%.

Всего в 2025 году планируется провести капитальные ремонты на 118 объектах здравоохранения - поликлиниках, амбулаториях, участковых больница и ФАПах.