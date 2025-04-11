17% российских детей мечтают стать IT-специалистами

Российские дети мечтают стать учителями, IT-специалистами и врачами.

Согласно исследованию компаний "СберСтрахование жизни" и "Работа.ру", 42% родителей уже копят или планируют начать копить на образование своих детей. 17% опрошенных детей мечтают стать IT-специалистами или робототехниками, 13% хотят стать врачами, а 10% стремятся к творческим профессиям, таким как художник или дизайнер. 9% детей желают стать блогерами, а 6% — водителями.

Юридическая сфера, работа в полиции и профессия учителя интересуют по 5% детей. 4% опрошенных мечтают о карьере, связанной с путешествиями, актерством, научной деятельностью или военной службой. 3% респондентов хотят посвятить себя музыке, моде, дизайну, авиации или поиску пропавших людей. О профессии космонавта мечтают 2% детей.

87% взрослых поддерживают профессиональные мечты своих детей. 13% респондентов не одобряют выбор своих сыновей и дочерей, сообщают "Известия".