В Госдуме хотят увеличить штрафы за выброшенных животных

В России размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, до 30 тыс. руб.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, в настоящее время их размер составляет от 1500 до 3000 руб. По словам парламентария, человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан.

"Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное", - отметил Колунов.

Отмечается, что действующих штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными, сообщает РИА "Новости".

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил на отзыв в кабмин РФ проект закона, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных. Как говорится в пояснительной записке к документу, проектом предлагается, чтобы уполномоченный занимался контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными.