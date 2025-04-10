В Минспорта сочли, что продажа пива на стадионах поможет развитию спорта

Продажа пива на стадионах поспособствует развитию спорта в стране, так как принесет дополнительные денежные средства. Такую идею высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Если человек хочет выпить, он делает кассу кому? Близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения - это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов", - отметил Дегтярев в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

По его словам, пиво на стадионах - это не про спорт, а про зрелище. Чемпионат мира по футболу в 2018 году показал, что алкоголь не влияет негативно на болельщиков, так как никаких инцидентов зафиксировано не было. Более того - это "культура боления", и поболеть за свою команду приходят не спортсмены, а именно болельщики.

"Я в наших людей верю, люблю, доверяю и считаю, что можно было бы вернуть", - добавил министр.