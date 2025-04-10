Объявлено о кадровых переменах в муниципалитетах Вологодской области

Сегодня стало известно о новых кадровых решениях в Вологодской области. О кадровых перестановках в структурах муниципальной власти объявил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«Вологодский муниципальный округ возглавит Вячеслав Васильевич Панов, хорошо всем нам известный по работе в качестве главы Никольского муниципального округа. Желаю Вячеславу Васильевичу удачи, решимости, целеустремленности и применить весь свой колоссальный опыт - интеллектуальный, житейский, политический, информационный и хозяйский багаж для решения ключевых задач развития муниципалитета. Будем совместно проводить мозговые штурмы по развитию Вологодского округа как одного из центральных муниципальных образований в области», - сказал Георгий Филимонов.

На должность главы Никольского округа Губернатор рекомендовал кандидатуру первого заместителя руководителя муниципалитета Дмитрия Мишинева.

«Дмитрий Николаевич - эффективный молодой руководитель, заслуживающий внимания, уважения и доверия. Надеюсь, что вы это доверие оправдаете», - обратился Георгий Филимонов к новому руководителю Никольского муниципалитета.

Губернатор Вологодской области также пожелал Дмитрию Мишиневу удачи на новом поприще и успешной работы во благо Никольского округа и всей Вологодской области.