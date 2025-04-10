Независимый петербургский книжный магазин "Подписные издания" проверяют силовики

Сегодня в независимом петербургском книжном магазине появились с проверкой силовики, об этом пишут местные СМИ. О причинах визита в торговую точку правоохранительных органов пока не сообщается, передает "Коммерсант-Санкт-Петербург".

По неподтвержденной информации, проверка может быть связана с жалобами, поступившими на один из самых старых в городе книжных магазинов. Конкретно – речь, якобы, может идти о торговле литературой, содержащей признаки "ЛГБТ-идеологии" (Международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). По данным издания, вопросы возникли к нескольким работам издательства Ad Marginem. Книги были изъяты на проверку.