Блогера Апачева оштрафовали на 70 тысяч рублей за граффити в Судже

Промышленный суд Курска оштрафовал блогера Акима Апачева (настоящее имя - Аким Гасанов) на 70 тысяч рублей. Его признали виновным в мелком хулиганстве после того, как он разрисовал стены зданий в Судже. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Сам Апачев на заседание на явился. Его адвокат Игорь Манаенков сообщил, что Апачев обжаловать постановление суда не будет. По словам защитника, блогер сожалеет, что выбрал неверную лингвистическую формулировку.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявлял, что Апачева собираются привлечь к ответственности по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества. На данный момент проверка в отношении блогера продолжается, ему может грозить уголовное дело.

Напомним, Апачев приехал в освобожденный город Суджа в Курской области и изрисовал стены зданий нецензурными граффити. После он попытался объясниться перед курянами за свой поступок. В видеообращении, которое он разместил в своем Telegram-канале, Апачев заявил, что "никого не хотел обидеть своими граффити". По его словам, таким образом он "хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити".