Подследственному главе ЕМУП "Гортранс" продлили арест до июня

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под стражей руководителя ЕМУП "Гортранс" Сергея Нугаева. Его арест продлен до июня.

Напомним, Нугаев обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном размере". 15 февраля Ленинский райсуд арестовал его до 12 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в суде, следствие вышло с ходатайством о продлении Сергею Нугаеву срока содержания под стражей. В итоге арест главы "Гортранса" продлен до 12 июня 2025 года включительно.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге задержали бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера. Позже в Следственном комитете рассказали, в чем именно его подозревают. В дальнейшем суд отправил Эльзессера под арест. Сообщалось, что его дело может быть связано с делом Нугаева.