Останки уральцев, погибших на Великой Отечественной войне, перезахоронят на "Ивановском поле"
Девять уральцев, погибших во время Великой Отечественной Войны, перезахоронят на воинском мемориале "Ивановское поле" в Калужской области. Церемония захоронения запланирована на 5 мая, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Останки 1 тыс. 942 солдат были обнаружены поисковым объединением "ВПК Прорыв" в Износковском районе Калужской области. Все они погибли в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции при попытке прорыва окружения армии генерала-лейтенанта М.Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А.Ф. Казанкина.
Эксперты установили личность каждого, в числе которых оказалось девять героев-уральцев:
- Александр Григорьевич Выгузов (Полевской район);
- Афанасий Гаврилович Дербушев (Ачитский район, деревня Дербушева);
- Михаил Игнатьевич Елиневич (Гаринский район);
- Василий Иосифович Косарев (Сысертский район, село Абрамово);
- Вениамин Александрович Крутевников (Шалинский сельсовет, станция Шаля);
- Николай Васильевич Полуэктов (Нижнетагильский район, село Горбуново);
- Иван Алексеевич Постухов (Красноуфимск);
- Павел Федорович Чирков (Слободо-Туринский район);
- Гаврил Захарович Шабанов (Пышминский район).
На данный момент команда "ВПК Прорыв" продолжает поиски родственников погибших красноармейцев.