Останки уральцев, погибших на Великой Отечественной войне, перезахоронят на "Ивановском поле"

Девять уральцев, погибших во время Великой Отечественной Войны, перезахоронят на воинском мемориале "Ивановское поле" в Калужской области. Церемония захоронения запланирована на 5 мая, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Останки 1 тыс. 942 солдат были обнаружены поисковым объединением "ВПК Прорыв" в Износковском районе Калужской области. Все они погибли в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции при попытке прорыва окружения армии генерала-лейтенанта М.Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А.Ф. Казанкина.

Эксперты установили личность каждого, в числе которых оказалось девять героев-уральцев:

Александр Григорьевич Выгузов (Полевской район);

Афанасий Гаврилович Дербушев (Ачитский район, деревня Дербушева);

Михаил Игнатьевич Елиневич (Гаринский район);

Василий Иосифович Косарев (Сысертский район, село Абрамово);

Вениамин Александрович Крутевников (Шалинский сельсовет, станция Шаля);

Николай Васильевич Полуэктов (Нижнетагильский район, село Горбуново);

Иван Алексеевич Постухов (Красноуфимск);

Павел Федорович Чирков (Слободо-Туринский район);

Гаврил Захарович Шабанов (Пышминский район).

На данный момент команда "ВПК Прорыв" продолжает поиски родственников погибших красноармейцев.