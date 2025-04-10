Хинштейн поддержал предложение установить памятник погибшим военкорам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам. Предложение прозвучало от депутата областной думы Алексея Томанова.

"Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они все равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, облик и место установки памятника определят вместе с жителями и профессиональным сообществом журналистов.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов, он получил ранение. 26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.