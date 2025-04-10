Судебные приставы передали в доход РФ пять алкогольных заводов бизнесменов, признанных экстремистами

Федеральная служба судебных приставов обратила в доход государства активы украинских бизнесменов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло (признаны российским судом экстремистами, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка.

В рамках принудительного исполнения в доход РФ переданы порядка 60 тыс. акций АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", а также 100 % долей в уставных капиталах ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

Решение о передаче активов в собственность российского государства суд принял еще зимой.