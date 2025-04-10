Алексей Текслер поставил задачи по подготовке празднования Великой Победы на Южном Урале

Накануне в ходе совещания с главами муниципалитетов и членами регионального правительства губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдельно остановился на задачах по организации проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

Так, глава региона заявил о том, что шествие «Бессмертного полка» в Челябинской области в 2025 году пройдет в очной форме.

«Формат определим по каждой территории. То есть, это будет точно шествие, это будет очный формат. Детали поручаю главам отработать с правительством региона во взаимодействии с правоохранительными органами. Понятно, вопросы безопасности, они важны. Всё должно пройти организованно, в том числе шествие «Бессмертного полка», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдет в стране в 2025 году в смешанном формате. Как пояснила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, решение об очном формате принимают на региональном уровне.

"В год 80-летия Победы 9 мая 2025 года "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе, и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов", - рассказала ранее Елена Цунаева.

На Южном Урале губернатор, правоохранители, общественники, волонтеры и муниципальные власти будут совместно работать над организацией шествий «Бессмертного полка». Главная задача, как отметил глава Южного Урала – обеспечение безопасности.

Также Алексей Теслер поручил оперативно завершить работы по благоустройству муниципалитетов ко Дню Великой Победы до 15 апреля.

«Пора заканчивать приводить в порядок мемориалы, обелиски, скверы, все памятные места. Ещё раз проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших, умерших участников войны. И очень важно, коллеги, обязательное наглядное оформление городов, других населённых пунктов в праздничной тематике. День Великой Победы – это главный праздник нашей страны, тем более в этом году юбилей, и, конечно, на улицах, во всех наших населённых пунктах должно ощущаться праздничное настроение. Я ставлю задачу, коллеги, я об этом уже говорил, до 15 апреля в целом эту работу завершить во всех муниципальных образованиях. Также прошу в ходе подготовки и проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы не упускать тему специальной военной операции. При возможности приглашать на встречи с детьми и молодёжью участников специальной военной операции», - подчеркнул губернатор Челябинской области.

Еще один акцент в ходе совещания Алексей Текслер поставил на необходимости во всех муниципалитетах уделить максимум внимания ветеранам.

«Каждый глава должен иметь полное понимание по своему муниципалитету, в каких условиях живут ветераны войны, нужно ли им помочь с ремонтом, газификацией, решить другие бытовые вопросы. Тех ветеранов, которые в силу возраста не могут участвовать в торжественных мероприятиях, нужно обязательно поздравить на дому. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь добраться. Мы завершили работу по награждению памятными медалями по поручению Президента. Теперь, коллеги, самое важное – уделить максимум внимания каждому ветерану Великой Отечественной войны и всем тем, кто у нас приравнен к этой категории. Прошу, чтобы главы лично оказали внимание нашим ветеранам. У нас большая группа, порядка 4000 человек, ветеранов других категорий, тоже прошу их, коллеги, не забывать», - заявил губернатор.

Стоит напомнить, что на Южном Урале в рамках выплат к 80-летию Победы по решению губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в 50 тысяч рублей получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, а также несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. Труженикам тыла, вдовам погибших участников и инвалидов войны выплатят по 10 тысяч рублей, сообщили в министерстве социальных отношений региона.

«Приближается государственный праздник — 80-летие Великой Победы. Мы стремимся окружить заботой и вниманием каждого ветерана, и каждый у нас на особом счету. Всем ветеранам предоставляется комплекс мер социальной поддержки. Это и различные выплаты, и медицинское обслуживание, и санаторно-курортное лечение», — поясняет министр социальных отношений области Наталья Лугачева.



Так, по указу президента РФ Владимира Путина федеральную выплату в 80 тысяч рублей предоставят челябинцам - участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам, а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя», несовершеннолетним узникам концлагерей. Выплату в 55 тысяч рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники фашизма

Кроме федеральных и региональных выплат по поручению губернатора ветеранам Великой Отечественной войны предоставляют на Южном Урале меры социальной поддержки, например, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, на ремонт квартир предоставляют 40 тысяч рублей, частных домов — 66 тысяч рублей, на подводку газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 100 тысяч рублей, на капремонт жилья — 107 тысяч рублей. В 2025 году на это выделено 15 млн рублей. В органы соцзащиты области уже обратились 152 ветерана, которым оперативно оказывают помощь. За период действия указа резидента РФ в регионе улучшили жилищные условия около 3000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, жителей осажденных городов.