Российские спортсмены смогут выступить под своим флагом на Олимпиаде в 2028 году – депутат Госдумы

Российские спортсмены смогут выступить через три года на Олимпиаде в Лос-Анджелесе под своим национальным флагом, заявил зампред фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко. Правда, он уточнил, что это произойдет не наверняка, а "с высокой долей вероятности". Но вот в 2032-м – уж точно.

"По моим прогнозам, более или менее уверенно сейчас могу сказать, в 2032 году наверняка, а вот в 2028 году в Лос-Анджелесе с высокой долей вероятности наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх под своим флагом, со своим гимном и выступят с национальной символикой", - заявил депутат в эфире подкаста "Законный вопрос".

Большинство российских спортсменов сейчас отстранено от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх – из-за проведения СВО.

Ближайшие Олимпийские игры – зимние - пройдут в 2026 году в Милане (Италия).