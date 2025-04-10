В Кремле отказались комментировать выставление тела 17-летнего юноши на площади в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать выставление на городской площади в Чечне тела 17-летнего подростка.

Также тему не прокомментировали ни в Следственном комитете РФ, ни в Генеральной прокуратуре, ни в МВД, ни в аппарате омбудсмена.

Накануне на площади у администрации города Ачхой-Мартан в Чечне появилось тело 17-летнего местного жителя Эскерхана Хумашева. Предположительно, он погиб 7 апреля, напав с ножом на сотрудников ДПС. Одного полицейского он убил, другого ранил, он открыл по юноше огонь.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на совещании с силовиками заявил, что организаторы нападения на ДПС находятся в Турции и на Украине.

Также Кадыров заявил, что родственники Хумашева должны понести ответственность за действия юноши: "МВД, Росгвардии совместно с ФСБ надо выселить из республики отцов и братьев тех, кто за этим стоит. Их имущество требуется изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, тогда других родственников нужно выслать. То же самое касается и того, который напал на пост ДПС".