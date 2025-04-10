10 Апреля 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Старт фестиваля «Денис Мацуев представляет…» превратил Челябинск на несколько дней в музыкальную столицу страны

Накануне на Южному Урале открылся XIV Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». На открытии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер, приветствуя участников и зрителей, сказал: «Вот уже четырнадцать лет Денис Мацуев радует нас, приезжает и привозит замечательных солистов. Последние шесть лет он делает это вместе с Симфоническим оркестром Челябинской области. Наш оркестр – это гордость, визитная карточка региона».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона выразил благодарность маэстро за неизменную поддержку Симфонического оркестра Челябинской области, а также отметил заслуги основателя оркестра Адика Абдурахманова.

Денис Мацуев считает челябинский симфонический оркестр одним из лучших в стране и ценит оказываемую музыкальному коллективу поддержку со стороны региональной власти.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«С вашим краем у меня особые отношения. Оркестр под руководством Алексея Рубина демонстрирует потрясающий уровень. То, что происходит с челябинским оркестром, для меня очень и очень важно, потому что оркестр для меня был и остается очень близким другом, соратником. Я часто ставлю оркестр Челябинской области в пример как в России, так и за рубежом. Оркестр будет еще расти, это видно невооруженным глазом. Для него созданы достойные условия, за это надо благодарить губернатора. Уверен, что в будущем здесь появится концертный зал большего размера», — отметил маэстро Денис Мацуев.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Выдающийся пианист также  заявил, что поедет в Dubai Opera вместе с челябинским симфоническим оркестром.

Музыканты, которым выпала честь участвовать в концерте – открытии фестиваля, несмотря на колоссальный опыт и мастерство, волновались, выходя на сцену. Потому что считают южноуральскую публику музыкально грамотной, в хорошем смысле продвинутой и требовательной.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Известный виолончелист Борислав Струлев говорит: «Здесь, в Челябинске, очень искушенная публика. Одно удовольствие находиться на сцене, творить. Я всегда стараюсь привозить что-то новое. Видно, как челябинцы нас ждут. Сегодня мы зажигаем. Чувствуете этот эмоциональный подъем? Это непередаваемо!», - поделился эмоциями музыкант.

С 9 по 13 апреля жители и гости Челябинской области смогут насладиться выступлениями выдающихся музыкантов, как известных мастеров, так и талантливых молодых исполнителей, представляющих программу фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

Фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона, в этом году обещает быть еще более масштабным и ярким событием. Он охватит не только Челябинск, но и Миасс, Троицк и Озерск. Важно напомнить, что фестиваль - это не только праздник музыки для искушенных исполнителей и зрителей, в рамках его программы пройдут мастер-классы, конкурсные выступления, музыкальные показы, что крайне значимо для молодых талантов.

«В рамках фестиваля Денис Мацуев проводит встречи, мастер-классы и обязательно работает с нашей Детской филармонией. Это очень важно для развития наших детей», – отметил губернатор Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, денис мацуев представляет, фестиваль, челябинский симфонический оркестр


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