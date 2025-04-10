Участник программы "Время героев" назначен на пост замдиректора департамента физической культуры Тюменской области

Ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев" Виктор Квасов назначен на пост заместителя директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. О назначении сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона поздравил Квасова с первым рабочим днем в новой должности.

"Виктор – достойный офицер. Он награжден тремя орденами Мужества. Рад, что мне довелось стать его наставником в программе "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Общаясь с Виктором, убедился, что это талантливый, сильный, уверенный в себе человек. Такие люди, делом доказавшие свою преданность Отечеству, необходимы нашей управленческой команде. Ведь патриотизм – важнейшая черта сибирского характера", - заявил Александр Моор.

В числе основных задач, которые ему предстоит решать в новой должности – организация помощи ветеранам СВО, вовлечение их в спорт, сотрудничество с общественными организациями и воспитание юных патриотов. Кроме этого, он является заместителем председателя Общественного совета нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".