"Не замэтчились": Названы слова выражения, которые бесят офисных россиян

Стало известно, какие слова и устойчивые фразы из офисного русского языка больше всего раздражают наших соотечественников. Опрос провела платформа HeadHunter.

Самые неприятные слова для слуха российских офисных работников – с уменьшительно-ласкательными суффиксами: "человечек", "задачка". Отвращение к такой форме испытывает четверть (24%) респондентов. На втором месте производные от английского "sync" (синхронизировать): "засинькаться", "синк", "синкануться". Третье место у слова "вкусный" (в несъедобном контексте): "вкусный дизайн", "вкусная версия".

Также многим не нравятся слова "мэтч" и "смэтчиться", "заапрувить", "услышимся", "токсик".

Если говорить об устойчивых фразах, то лучше не говорить россиянам "Я тебя услышал" (против будут 24%), не ссылаться на "ретроградный Меркурий" и не объяснять, что "надо было вчера". Также раздражение вызывает оборот "от слова "совсем".