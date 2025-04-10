"В Москве проведена спецоперация по введению новой оплаты труда учителей"

Департамент образования Москвы быстро провел спецоперацию по подготовке столичных школ к введении новых правил оплаты труда. Об этом заявил председатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий в своем специальном видеообращении.

Как сообщалось, Департамент образования Москвы утвердил механизм оплаты труда учителей. Базовой единицей, определяющей гарантированную часть оплаты труда учителя, является "ученико-час". То есть зарплата учителя будет зависеть не только от количества уроков, но и от количества учеников в классе. Хотя медиапортал "Школа.Москва" сообщает, что данная система действует в столице уже 12 лет, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский говорит, что это революционное новшество, которое еще больше ухудшит качество образования, поскольку проводится в коммерческих интересах владельцев цифровых платформ.

Луховицкий считает, что это была именно спецоперация, потому что применялись классические для спецоперации методы: тайное информирование директоров, отсутствие ясной информации для педагогов, а противоречивые требования департамента, искаженные директорами, не давали возможность учителям оценить риски реформы.

"Не было даже имитации широкого обсуждения. Начальство удовлетворилось поддержкой московского горкома профсоюза. СМИ было запрещено писать о реформе, а несколько массовых изданий отказались брать материалы профсоюз "Учитель", чего раньше никогда не было. Давление на школы, в которых учителя пытались сопротивляться или хотя бы уточнить положения реформы, было беспрецедентным. Требования директоров прямого нарушения трудового законодательства было сформулировано как рекомендация: за две недели необходимо было внести изменения в коллективные трудовые договоры и принять новые положения об оплате труда", - рассказал председатель профсоюза "Учитель".

С сентября 2025 года московские учителя будут разделены на более важные (по математике, физике, химии, биологии) и менее важные (историки, географы, обществоведы). Из-за оплаты по ученико-часам классы станут еще больше. У учителей не будет доплат за категории, а молодые специалисты лишатся своих доплат. Школам отныне рекомендовано не доплачивать за классное руководство. Но московских учителей купили, повысив нормативы оплаты труда, поэтому никто особо не возражал.

Однако в регионах может сложиться иная ситуация. Региональным чиновникам может понравиться московский опыт. Но у регионов нет таких денег, как у Москвы, поэтому зарплаты учителей не вырастут, а только лишь станут еще более несправедливыми и унизительными. Минпрос постоянно говорит, что разрабатывается новая система оплаты труда, и через некоторое время там вполне могут сослаться на успешный опыт Москвы. Применение же московской реформы в масштабах страны будет иметь катастрофические последствия, уверен Луховицкий.

Напомним, в Москве повысили значение математического и естественно-научного образования. А также увеличили его финансирование. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что успехи Москвы на фоне остальных регионов не выглядят настоящим успехом, поскольку свидетельствует о разном уровне образования по стране, который нужно выравнивать.