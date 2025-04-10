Замглавы Курска стал и.о. мэра

В Курске принята отставка теперь уже бывшего мэра Игоря Куцака. Его сменщиком в статусе исполняющего обязанности стал замглавы города Сергей Котляров.

"Рассчитываю, что такие перемены не скажутся негативным образом на жизни города, впереди у нас – много работы. Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны. Рассчитываю, что Сергей Александрович активно включится в эту работу", - написал и.о. главы Курской области Александр Хинштейн в своём telegram-канале.

Ранее стало известно, что Куцак покинет пост по семейным обстоятельствам.

"Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие", - сказал Куцак.