Российские кинотеатры опустели

Российские кинотеатры опустели: наполняемость залов приблизилась к уровню антирекорда 2022 года. При этом кассовые сборы просели не так сильно – благодаря высоким ценам на билеты. Эксперты отмечают, что к снижению интереса к большому экрану привели отсутствие громких премьер и слабая реклама. В период с января по март в кино сходили 39,3 млн зрителей, передает РБК со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино.

Примечательно, что обычно у кинотеатров на первый квартал приходится самый большой наплыв зрителей – за счет новогодних каникул, в которые выпускаются потенциальные блокбастеры. Так, в январе-марте 2017 года кинотеатры посетили почти 65 млн раз. Антирекорд первого квартала пришелся на 2022 год – 34,2 млн посетителей – в этот период началась СВО.