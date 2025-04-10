Названы дата и место отпевания рэпера Паши Техника

В столичном храме состоится отпевание рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Названы время и место.

Церемония состоится 11 апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово. Она начнётся после 10.00, сообщили РИА Новости в храме.

В конце марта 40-летнего рэпера Техника госпитализировали на Пхукете. У него было сильное отравление. 4 апреля стало известно о смерти певца. Позже директор исполнителя Марк Яровный привёл информацию о том, что, по мнению врачей Таиланда, стало причиной смерти артиста.

"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: лёгочная инфекция", - написал Яровный в своем telegram-канале.