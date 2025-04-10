В Подмосковье предъявили обвинение подростку, зарезавшему 10-летнего мальчика

14-летнему подростку, зарезавшему мальчика в Подмосковье, предъявлено обвинение, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, он признал вину и раскаялся. Его мотивы пока неизвестны.

Убийство произошло 9 апреля в поселке Некрасовский мкр. Трудовая Дмитровского городского округа. Подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

По данным СК, после убийства подросток пытался инсценировать нападение на себя.

Как пишет Mash, убитого мальчика звали Диарбек. Его с ножевым ранением обнаружили прохожие на детской площадке. Они остановили проезжающую мимо скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. По словам местных жителей, у третьеклассника случился конфликт с другим подростком, сообщает телеграм-канал.

Ранее пятиклассник из Нового Уренгоя напал с ножом на одноклассницу из-за буллинга. По данным следствия, 7 апреля 2025 года в одной из школ города учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с другой ученицей.