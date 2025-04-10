В Петербурге сын бизнесмена отдал однокласснику 18 миллионов "на лечение матери"

В северной столице ученик седьмого класса отдал однокласснику крупную сумму, поверив в то, что матери школьника требуется лечение. Позже в полицию обратился его отец.

К питерским силовикам обратился генеральный директор компании, занимающейся оптовой торговлей оборудованием для стоматологических клиник. Он рассказал, что в марте неизвестный ввёл в заблуждение его сына-семиклассника, в результате чего мальчик передал неизвестному почти 5,5 млн рублей и $150 тыс. (по курсу на сегодня, 10 апреля, это примерно 13 млн руб.).

Позже выяснилось, что 13-летний подросток передал деньги своему однокласснику. Причиной нужды в них были названы лечение матери и покупка автомобиля в Дубае с дальнейшей его перепродажей в России, пишет "Фонтанка".