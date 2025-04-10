Старт фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Костромской области прошел при полном аншлаге

В Костроме открылся фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", который объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Решение о проведении фестиваля губернатор Сергей Ситников принял на патриотическом форуме в ноябре прошлого года.

В программу фестиваля вошли фильмы о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Фестиваль проходит третий год подряд и уже побывал более чем в 20 странах, 5 регионах России. В Костроме впервые в истории фестиваля трансляции фильмов проходят не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях - это 288 показов, на которых побывают более 60 тысяч человек.

Губернатор Сергей Ситников, открывая фестиваль, поблагодарил всех неравнодушных земляков, которые собрались в Губернском. В зале и на балконе не было свободных мест.

"Когда мы принимали решение о необходимости проведения фестиваля, для нас было несколько важных моментов. Одно из самых важных - то, что мы сегодня все наблюдаем - на передовой ребята стали писать стихи и прозу. Недавно на встрече с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил РФ Владимиром Путиным, я передал ему сборник стихов 331 костромского гвардейского парашютно-десантного полка. Говорят, этот маленький сборничек сегодня является настольной книгой у Президента. В отличии от прежних войн, сегодня большое количество людей может не только писать, но и проводить съемки, фиксировать все, что происходит. Эти съемки - передача информации о боевых действиях, о подвигах наших парней. Очень хорошо, что этой темой занимаются военные корреспонденты. Те люди, кто профессионально подходит к формированию документальных фильмов. Это еще и очень хорошая публицистика, где мы видим эмоции, размышления людей. Это очень важно. Рано или поздно все войны заканчиваются, начинается переосмысление, что-то обрастает легендами. А вот это уже не вычеркнешь. Это не просто документальное кино. Это не просто народное кино. Это народная память, которая родилась во время боевых действий", - подчеркнул Сергей Ситников.

Напомним, по инициативе губернатора Костромская область первой в стране разработала комплексную программу поддержки военнослужащих и их семей. С первых дней специальной военной операции регион выстроил связи с полками, где несут службу жители региона, наладила обеспечение военнослужащих дополнительным оборудованием и снаряжением. Схемы взаимодействия четко отлажены - бойцам направляется именно та техника, которая сейчас необходима для выполнения боевых задач. Вопросы оказания помощи подразделениям курирует лично глава региона. Сергей Ситников регулярно выезжает в зону спецоперации, общается с бойцами и командованием. Костромичи, объединившись, направляют на фронт посылки, чтобы военнослужащие чувствовали заботу и поддержку.

Сергей Ситников отмечает важность освещения событий и героического подвига участников специальной военной операции. Губернатор подчеркивает, что землякам, занимающимся художественным творчеством, следует чаще запечатлевать события, которые переживает вся страна, важно для всех людей, у которых воюют родные, друзья, и для будущих поколений. Особую роль в этом направлении занимают документальные фильмы.

"Такой воли и единения я еще не видела ни в одном регионе. Посмотрите, что у нас в фойе происходит за пару часов до фестиваля: женщины пишут письма героям, девочки плетут сети, парни привезли печки-буржуйки и окопные свечи, чтобы показать людям, как можно помочь бойцам. И мы хотим, чтобы такой формат распространился на наши города. Кострома еще очень удивила своим масштабом: помимо того, что столько людей собралось на открытии, так у нас еще фильмы смотрят не только в Костроме, но и в ста посёлках и деревнях со всей области, 11 районных центров, то есть количество зрителей будет исчисляться десятками тысяч. И это идет от личной вовлеченности Сергея Константиновича Ситникова. Мы такого еще не видели", - отметила генеральный продюсер фестиваля, руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Участникам спецоперации, которые пришли на фестиваль, зал аплодировал стоя.

"Многие думают - фестиваль посвящен героям. Но фронт не может быть без крепкого тыла и тех, кто помогает фронту - волонтеры, медики, операторы, военкоры. Они несомненно тоже истинные герои. И этот фестиваль им посвящен также. Спасибо, что вы пришли. Восхищение вызывает полный зал. Это означает насколько наша страна полна неравнодушных людей", - обратился к зрителям участник специальной военной операции Илья Казаков.

Он лишился обеих ног из-за тяжелейшего ранения в зоне спецоперации. Но не сдался — личная трагедия научила его ценить жизнь. Об истории Ильи Казакова, в рамках фестиваля так же создана картина под названием "Фильм о железном человеке".

Сразу после торжественного открытия фестиваля зрители увидели премьеру военного документалиста RT Ольги Кирий "Сёстры милосердия" об оказании помощи военнослужащим. И зал вновь встал, аплодируя героям фильма.

В течение трех дней костромичи и гости города увидят еще 11 документальных работ известных российских авторов. В программу фестиваля вошли также два фильма костромских журналистов - журналиста Сергея Сажина и оператора Дмитрия Терпигорева "О СВОих" и фильм Карины Гавриленко "За веру, любовь и Отечество. Полковые священники".