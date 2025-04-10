10 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском электросамокат сбил ребенка: тот в больнице с серьезными травмами

В Каменске-Уральском выясняют обстоятельства ДТП с участием электросамоката. В результате пострадал маленький ребенок.
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Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел на велопешеходной дорожке в районе дома №29 по улице Челябинская. Электросамокат сбил 6-летнего ребенка, ехавшего навстречу на механическом детском самокате. После этого водитель электросамоката скрылся с места ДТП, но позже был установлен – им оказался 16-летний подросток.

Пострадавший ребенок с серьезными травмами головы был госпитализирован в городскую больницу Каменска-Уральского. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. По предварительным данным, причиной стало то, что подросток на арендованном электросамокате не справился с управлением и наехал на ребенка.

Сам юноша пояснил инспекторам, что увидел, как после столкновения мальчик упал и заплакал. Подросток заметил кровь у пострадавшего, испугался и скрылся с места ДТП. Арендованный самокат он бросил на ближайшей парковке, а сам пошел домой.

Сейчас опрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято решение о привлечении виновника и его законных представителей к ответственности.

Свердловская Госавтоинспекция призывает родителей провести беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах и пешеходных зонах. Также им нужно рассказать об ответственности за нарушение ПДД.

Теги: самокат, ребенок, ДТП, Госавтоинспекция, Каменск-Уральский


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