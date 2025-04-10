Депутат Госдумы сходил на прием к тарологу, чтобы разоблачить его

В Госдуме сегодня обсуждали возможный запрет на рекламу эзотерических услуг и практик в СМИ и соцсетях, а также блокировку ресурсов с такой рекламой. Идея пока существует вокруг законопроекта.

По словам главы комитета ГД по делам семьи, материнства и детства Нины Останиной, в прошлом году россияне потратили на услуги тарологов, гадалок и прочих эзотерических практиков 2,4 трлн руб., при этом объем рынка психологических услуг составил только 125 млрд руб.

"Само это явление сложно запретить, но можно запретить его рекламу", - считает Останина. Она добавила, что "иногда шарлатаны сами верят в свои способности, тогда речь может идти о психическом заболевании".

Останина сообщила, что большие исследования в Китае, США и Израиле показали, что нумерология и астрология ничего не предсказывают, нет доказательств, что они работают.

Коллега Останиной - заместитель председателя комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что сам сходил к тарологу, чтобы разоблачить его. "Это разводка", - утверждает депутат. Он рассказал, что эзотерик использовал простейшие психологические приемы, чтобы "втереться в доверие".

"Мы на запрете рекламы не остановимся. В перспективе мы введем более жесткое регулирование такой деятельности. Следователи должны возбуждать уголовные дела за несбывшиеся предсказания. Государство найдет инструмент как наказать преступника. Не думайте, что вы хитрее нас. Возвращайтесь в свои профессии, не доводите себя до СИЗО", - сказал Свинцов.

Профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик рассказал, что опросы россиян показали: распространенность суеверий осталась на прежнем уровне, у молодежи наблюдается рост веры в паранормальное. в колдовство. "И негативная динамика научной грамотности удручает", - переживает ученый.