В Екатеринбурге бывшего налогового инспектора оштрафовали на 1 000 000 рублей за коррупцию

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему налоговому инспектору, пойманному на коррупционном преступлении. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Установлено, что 34-летний инспектор по фамилии Морозов в ноябре 2018 года выявил в торговой точке по продаже хлебобулочных изделий по улице Строителей нарушение - продавец осуществлял продажу без контрольно-кассового аппарата. Тогда фигурант предложил торговцу ежемесячно перечислять ему определенную сумму, за что он бы не стал привлекать коммерсанта к ответственности.

Обдумав все, торговец согласился и с января 2019 года по сентябрь 2021 года перечислил осужденному 48 тыс. рублей. Об этой истории правоохранительным органам стало известно только летом 2024 года, после чего сразу было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ.

"Оперативную комбинацию по изобличению нечистого на руку представителя налоговой службы проводили сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью". Наработанные материалы сыщики направили нашим коллегам из регионального СК России", - отметил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В пресс-службе суда Накануне.RU сообщили, что Морозова не только оштрафовали на 1 млн рублей, но и лишили права занимать должности в налоговых органах страны, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.