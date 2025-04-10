СМИ: Трамп отложил введение пошлин для ряда стран из-за паники граждан

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для ряда стран связано с чрезмерной обеспокоенностью граждан, сообщает The New York Times.

По данным издания, американский лидер отметил, что люди начали паниковать и бояться последствий.

Также Трамп охарактеризовал ситуацию на мировом рынке после объявленных мер как "довольно мрачную".

Ранее американский президент приостановил пошлины в отношении более 75 стран, обратившихся к США с просьбой о переговорах по урегулированию пошлин и не ответивших на действия Вашингтона аналогичными мерами. Вместе с тем, США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%, заявил Трамп.