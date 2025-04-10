Киев в Курской области потратил более половины западной помощи на 2024 год

Киев за время вторжения в Курскую область - с августа 2024 года - потратил более 50% западной помощи 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные группировке "Север".

Отмечается, что за время "курской авантюры" украинская армия потратила свыше 27 миллиардов долларов.

По подсчетам РИА Новости, данная сумма - это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от стран Запада в 2024 году.

Ранее агентство сообщило, что украинские войска во время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники. Ее общая стоимость составляет около 2,7 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что ВСУ за первые три месяца 2025 года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин. За этот же период потери ВСУ составили 138 545 военных.