День Победы в Екатеринбурге пройдет с фейерверком и очным "Бессмертным полком"

Власти Екатеринбурга приняли решение о проведении "Бессмертного полка" в День Победы в очном формате. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

"Бессмертный полк" пройдет по уральской столице 9 мая с 11.00 до 12.00 от улицы Толмачева до улицы Жукова. Отметим, что в последний раз в очном формате мероприятие проводилось в 2022 году.

Более того, в этом году екатеринбуржцы также смогут увидеть праздничный фейерверк - он пройдет с 22.00 до 22.30 на городском пруду.

Новость о возвращении традиционных мероприятий подтвердили и в пресс-службе мэрии, отметив, что соответствующая информация прозвучала сегодня на заседании коллегии городской администрации.

Празднование Дня Победы продлится два дня - 8 и 9 мая. Программа будет посвящена детству послевоенного периода.