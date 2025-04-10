10 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на "УГМК-Арене" пройдет матч памяти экс-капитана "Автомобилиста" Федора Малыхина

В воскресенье, 13 апреля, на "УГМК-Арене" в столице Урала пройдет матч памяти Федора Малыхина – воспитанника екатеринбургского хоккея и экс-капитана "Автомобилиста".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, на лед выйдут друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты родной для Малыхина школы "Спартаковец", ветераны и игроки "Автомобилиста". Многие из них дружили с Федором, играли с ним вместе за клуб, либо выходили против него на лед.

Дружеский поединок пройдет в формате три периода по 30 минут "грязного" времени. Начало матча в 15:00, вход свободный. "УГМК-Арена" откроется для зрителей в 13:30; вход в чашу арены – в 14:00.

Анонс матча памяти Федора Малыхина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Федор Малыхин родился в 1990 году в Свердловске и является воспитанником хоккейной школы "Спартаковец". В 2011 году он дебютировал в КХЛ в составе "Автомобилиста" и стал любимцем уральских болельщиков. Игрок неоднократно выводил команду на лед с капитанской нашивкой и забросил за клуб в общей сложности 37 шайб.

Далее в его карьере были казанский "Ак Барс", челябинский "Трактор", московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и омский "Авангард". В сезоне-2017/18 в составе "Ак Барса" Федор стал обладателем Кубка Гагарина.

Свою профессиональную карьеру Малыхин завершил в 2023 году. Его не стало в марте 2025 года.

Теги: Малыхин, матч памяти, УГМК-Арена, Автомобилист


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