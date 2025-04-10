"Роскосмос" и "Курчатовский институт" собрались развивать ядерные космические технологии

"Роскосмос" и Курчатовский институт договорились о сотрудничестве в сфере развития ядерных космических технололгий. Речь идёт о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Главная цель – формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий, а также ускоренного промышленного освоения и вывода на рынок таких заделов.

Создан Объединённый совет по стратегическому развитию. Он будет обеспечивать взаимодействие участников соглашения по основным направлениям стратегического сотрудничества, сообщает "Роскосмос".