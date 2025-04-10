В Стамбуле начинаются российско-американские переговоры

В Стамбуле начинается новый этап российско-американских переговоров. По данным СМИ, делегация США уже прибыла в генеральное консульство РФ. Переговоры будут закрытыми.

Ранее в Москве сообщили, что этот раунд переговоров будет "по линии МИД". Ожидается, что стороны обсудят проблемы в работе посольств.

Также неоднократно в СМИ обсуждалась возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, хотя стороны отрицают, что сейчас об этом может идти речь.