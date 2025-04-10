Присяжные в Лондоне признали экс-главу Севастополя виновным в обходе санкций

Коллегия присяжных королевского суда лондонского района Сазерк признала виновным бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в обходе британских санкций.

Как сообщила газета The Times, он был признан виновным по четырем пунктам, связанным с получением от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников также признан виновным по двум эпизодам использования денег своего брата, бизнесмена Алексея Овсянникова, для приобретения автомобиля Mercedes-Benz за 54,5 тыс. фунтов и страховки для него.

Напомним, Алексей и Екатерина Овсянниковы также проходят по этому делу, им предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании подозревают бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Задержан он был 22 января 2024 года. В конце февраля 2024 года Королевский суд лондонского района Сазерк освободил ранее задержанного Овсянникова под залог.

В конце 2022 года Овсянников в суде оспорил санкции ЕС, мешавшие ему вести бизнес на Кипре, сделал он это на основании того, что больше не работает на российское государство. Однако Британия не является членом ЕС и запустила против него антисанкционные процедуры.