Житель Кузбасса через суд собрался доказать родство с Романовыми

Житель Кемеровской области решил доказать своё родство с братом императора Николая II, великим князем Михаилом Александровичем. Ради этого сибиряк обратился в суд.

По мнению истца, Михаил Романов является его кровным родственником – прадедом. Житель Кузбасса просит назначить генетическую экспертизу в научном учреждении, имеющим опыт работы с ДНК Романовых. В качестве доказательств своего родства с Романовым истец предлагает обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности), приобщая к заявлению 128 фотографий со своим изображением (родственников) и членов семьи Романовых, сообщает пресс-служба судов Кемеровской области.

Великий князь Михаил Александрович – младший сын императора Александра III. Родился в 1878 г. В 1899-1904, после смерти великого князя Георгия Александровича и до рождения цесаревича Алексея, согласно закону о престолонаследии, принятому ещё Павлом I, был наследником престола. Михаил Александрович принял корону Российской империи от своего брата, Николая II, когда тот отрекся от престола 2 марта 1917 г. Правда, императором пробыл всего сутки – он отказался от власти 3 марта. В 2018 г. в Перми, где за 100 лет до этого окончил свой земной путь этот представитель династии Романовых, начались поиски его останков, однако они не увенчались успехом.