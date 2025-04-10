Команда Ural Music Night назвала двух хедлайнеров 2025 года

Хедлайнерами Ural Music Night-2025 станут постоянные гости и участники фестиваля Максим Свобода и Кристина Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба "Уральской ночи музыки".

Запланировано выступление 3 тыс. артистов более чем на 110 площадках Екатеринбурга. Ожидается, что главный музыкальный фестиваль страны сможет посетить более 380 тыс. зрителей.

Напомним, фестиваль пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Ранее организаторы сообщили, что главным хедлайнером станет лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, на Ural Music Night выступит одна иностранная группа, известная на весь мир. Однако, кто это, директор сразу раскрывать не стал.

Зато он рассказал, что 2025 год станет особенным для Ural Music Night, так как на фестивале впервые пройдет "Ночь танца".