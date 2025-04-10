Водитель выехал на встречную: в ДТП на Среднем Урале пострадали семь человек

На Среднем Урале разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали семь человек.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня на 79-м километре трассы "Нижняя Салда – Алапаевск" в Алапаевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat, двигавшимся навстречу. В результате пострадали семь человек, среди которых двое детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

"Четыре взрослых участника происшествия находятся в реанимационном отделении. Информация продолжает уточняться", - отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников инцидента. Движение на данном участке дороги временно ограничено, функционирует только одна полоса. Экипажи ДПС регулируют движение транспортных потоков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все пострадавшие доставлены в Алапаевскую городскую больницу для обследования и оказания медпомощи. Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией по результатам доследственной проверки.