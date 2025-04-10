Технический университет УГМК приглашает школьников на День открытых дверей

В субботу, 19 апреля, Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России – проведет День открытых дверей для учащихся 10-11 классов, а также их родителей и педагогов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

По данным организаторов, помимо основной информации о правилах поступления, направлениях подготовки, особенностях целевого и бюджетного обучения, особое внимание будет уделено живому общению будущих абитуриентов с преподавателями и студентами. В ходе неформальных встреч участники смогут задать вопросы, узнать о жизни в университете, а также о существующих традициях и возможностях для внеучебной деятельности.

Будет проведена экскурсия по университетскому общежитию, где посетители смогут ознакомиться с условиями проживания. Также гости смогут узнать, какие перспективы трудоустройства открываются перед выпускниками вуза, какие есть возможности для карьерного роста после окончания учебы.

Будут организованы мастер-классы, интерактивные станции и увлекательные квесты, которые помогут школьникам лучше понять специфику инженерных профессий. Подробную информацию о мероприятии, а также программу Дня открытых дверей можно найти на официальном сайте Технического университета УГМК.

Стоит отметить, что трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. А в 2025 году Технический университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.