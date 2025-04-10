Конгрессмены-демократы хотят отстранить Илона Маска от работы в Белом доме

Группа конгрессменов от Демократической партии намеревается заставить Илона Маска покинуть пост в администрации Дональда Трампа. Они хотят, чтобы старший советник президента США покинул свой пост к 30 мая, пишет Axios.

Члены Палаты представителей ссылаются на закон: специальные государственные служащие, к которым относится сейчас Маск, не должны занимать свои посты более 130 дней.

"Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая", — написали 77 демократов Палаты представителей в письме президенту Трампу.

Они добавляют, что Маску не разрешат вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года "без отказа от [руководства] своих компаний, включая Tesla и SpaceX".

Возглавляет критично настроенную группу конгрессмен от Техаса Грег Касар, он заявил, что у демократов "есть в распоряжении юридические инструменты, политические инструменты", а также "вся сила общественного давления".

Администрация Трампа, по мнению многих демократов, уже проигнорировала не только федеральный закон, но и Конституцию. Межу тем, Белый дом может в конечном итоге сослаться на прошлогодний меморандум Управления правительственной этики (изданный во времена администрации Байдена), в котором говорилось, что неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в эти 130 дней.