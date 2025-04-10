10 Апреля 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Новая глава свердловского Минздрава встретилась с главврачами региона

Новая глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова провела первую встречу с главврачами региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, обсуждались перспективы развития свердловского здравоохранения. Были представлены планы новой модели взаимодействия между министерством и медорганизациями. Особое внимание было уделено оперативному решению текущих задач и механизмам поддержки медицинских учреждений.

"Безусловно, присутствовало волнение – для меня было важно, как коллеги воспримут те идеи и предложения, которые я планировала до них донести. Это мое первое знакомство с руководителями медицинских организаций региона, и я благодарна за открытый и конструктивный диалог, который у нас получился. В ходе встречи я отчетливо увидела высокую потребность главных врачей в эффективном взаимодействии с министерством здравоохранения", - отметила Татьяна Савинова.

Она заверила, что все озвученные в ходе встречи вопросы и предложения будут тщательно проработаны.

Напомним, на прошлой неделе врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Татьяну Савинову заместителем губернатора – министром здравоохранения региона.

Теги: Савинова, встреча, главврачи, Минздрав


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