Бастрыкин поручил возбудить дело из-за собак, загнавших детей в водоем в Прикамье

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бродячих собак на двух школьниц в Лужково, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, нападение животных на девочек произошло вечером 5 апреля в деревне Лужково. Судя по видео, девочки смогли спастись от собак, лишь забежав в местный водоем. При этом, по словам источников канала, за некоторое время до нападения одна из местных жительниц звонила в оперативные службы и сообщала об агрессивных собаках.

Псов было около 15. Дети морозились, пока животные не отошли.