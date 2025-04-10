В Чечне тело 17-летнего юноши выставили на обозрение на городской площади

В чеченском городе Ачхой-Мартан на центральной площади на всеобщее обозрение выставили изуродованное тело 17-летнего юноши, похожего на Эскерхана Хумашева – напавшего на пост ДПС молодого человека. Известно, что в Ачхой-Мартане живут родственники погибшего.

Хумашев напал на пост ДПС в этом же городе 7 апреля. На улице Ахмата Кадырова он ножом ранил одного полицейского и убил другого. Раненый открыл огонь по нападавшему и убил его.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на совещании с силовиками заявил, что организаторы нападения на ДПС находятся в Турции и на Украине.

Также Кадыров заявил, что родственники Хумашева должны понести ответственность за действия юноши: "МВД, Росгвардии совместно с ФСБ надо выселить из республики отцов и братьев тех, кто за этим стоит. Их имущество требуется изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, тогда других родственников нужно выслать. То же самое касается и того, который напал на пост ДПС".

Пока что ни российский уполномоченный по правам человека, ни Следственный комитет России во главе с Бастрыкиным, ни МВД, ни ФСБ, ни Генеральная прокуратура не прокомментировали правомерность заявлений Кадырова и ситуацию с выставлением тела убитого на обозрение и устрашение в одном из крупнейших городов Чечни.