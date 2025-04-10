Этой весной в Екатеринбурге высадят свыше 20 000 саженцев хвойных растений

Этой весной специалисты лесничества Екатеринбурга посадят свыше 20 тыс. саженцев хвойных растений. Как рассказал в своих социальных сетях мэр Алексей Орлов, для молодых деревьев подготовлено 10 га городской земли.

Также, по его словам, цветочные культуры украсят 54 кв.м. уральской столицы. А с наступлением осени команда "Зеленстроя" займется высадкой деревьев в скверах и парках. Все растения подбираются так, чтобы хорошо адаптироваться к городской среде.

"Ежегодно большое внимание уделяем озеленению городских пространств. Для любого мегаполиса этот вопрос крайне важен", - отметил градоначальник.

Также планируется увеличить количество особо охраняемых природных территорий. До конца 2025 года этот статус могут придать сразу двум скверам по улицам Кирова и Мичурина, а также парку имени Блюхера.