В Екатеринбурге вспыхнула система охлаждения вентиляции на кровле ТРЦ "Гринвич"
Ранним утром 10 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в ТРЦ "Гринвич". Об этом Накануне.RU рассказал очевидец случившегося.
По его данным, горел один из бутиков, находившийся внутри торгового центра. Однако прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар был оперативно ликвидирован на площади в 20 квадратных метров. По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.
Точную причину возгорания теперь предстоит установить пожарным дознавателям.