В Екатеринбурге вспыхнула система охлаждения вентиляции на кровле ТРЦ "Гринвич"

Ранним утром 10 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в ТРЦ "Гринвич". Об этом Накануне.RU рассказал очевидец случившегося.

По его данным, горел один из бутиков, находившийся внутри торгового центра. Однако прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар был оперативно ликвидирован на площади в 20 квадратных метров. По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

Точную причину возгорания теперь предстоит установить пожарным дознавателям.