Власти обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний

Власти России прорабатывают условия, при соблюдении которых западные компании, покинувшие страну с 2022 года, будут иметь возможность вернуться.

В предварительном списке возможных условий, выносившемся на межведомственное обсуждение, значатся требования по доведению локализации производства до определенного уровня, обеспечению трансфера технологий, размещению в РФ максимально возможной цепочки элементов, включая производственные мощности, инженерные/НИОКР-центры.

Чиновники также обсуждают предоставление российскому бизнесу возможности оценить риски, возникающие в случае возобновления работы той или иной иностранной компании, и представить свое мнение о последствиях ее допуска на рынок. Пока неясно, какие условия для возврата зарубежных компаний останутся в итоговом документе по итогам обсуждений и согласований, сообщает РБК.

Ранее Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию, сообщил замглавы министерства Иван Чебесков. По его словам, условия ухода иностранного бизнеса из РФ правкомиссия не меняет.