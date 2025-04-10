Хуснуллин: Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить

В России действующие жилищные программы планируется сохранить и расширить.

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, при этом новых программ запускать не планируется. По его словам, прежде всего, будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Человек платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В 2025 году эта цифра будет больше 1 трлн руб. при сегодняшней ключевой ставке Центробанка РФ.

Хуснуллин указал, что самая главная мера — это удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по жилищным кредитам. Также он отметил, что планируется увеличить темпы ипотеки на новых территориях. По словам вице-премьера, необходимо поддержать и застройщиков, чтобы они ввели жилье, так как сегодня растет стоимость кредитных ресурсов и появляются риски недостройки домов, сообщают "Известия".

Тем временем, просроченная задолженность граждан России по ипотечному кредитованию на начало февраля достигла 100,6 млрд руб. (накопленным итогом). Это произошло впервые и стало рекордом.