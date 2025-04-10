Опрос: 35% россиян проведут майские праздники на даче

35% россиян проведут майские праздники на даче.

Согласно опросу финтех-компании "ЮMoney", 29% граждан не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь российский новый город. На отечественные курорты отправятся 10% участников исследования, за границу — 5%. Большинство граждан собираются провести майские праздники в кругу близких: с родителями (25%), с родственниками (19%), с семьей и детьми (18%). Еще 31% будет отдыхать с друзьями, 29% — со второй половинкой, 14% — с домашними питомцами, 7% — с коллегами. Некоторые отметят праздники в одиночестве.

По 25% опрошенных собираются смотреть фильмы и сериалы, жарить мясо и делать ремонт или генеральную уборку. Еще 20% хотят гулять по городу, 17% планируют играть в видеоигры, по 13% отправятся на шопинг или будут кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. По 10% на майских собираются устроить пикник в парке, открыть сезон летних веранд, сходить на выставку или в музей, сообщают "Известия".

Напомним, средний чек для туров по наиболее популярным направлениям на майские праздники увеличился год к году на 12–13%. При этом отели внутри страны подорожали на 43%.