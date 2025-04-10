УК хотят брать с провайдеров плату за установку видеокамер в домах

С принятием закона о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома интерне-провайдеры перестали платить за это управляющим компаниям, которые теперь пытаются возместить потерю дохода разными способами.

Об этом заявил директор по работе с государственным сегментом "ЭР-телеком холдинга" Илья Васкецов. В качестве примера он привел требования УК брать с провайдеров деньги за установку видеокамер в домах в рамках госконтрактов по проектам "Умный город" и "Безопасный город".

Как заявил Министр цифрового развития Максут Шадаев, для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, ведомство предложит ввести административную ответственность. Инициатива может быть подготовлена к осенней сессии, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Минцифры после атаки хакеров на интернет-провайдера Lovit рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют доступу интернет-провайдеров в многоквартирные дома.